BALIKESİR:
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07 Ekim 2018 Pazar 14:32

Burhaniye’ye yeni müdür

Burhaniye’de İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz’ın istifa etmesiyle boşalan göreve Bora Zihni atandı. Trabzon’dan gelen Zihni, görevine başlarken, ilçe halkının eğitime olan katkılarını en üst seviyelere çıkararak çocuklar için...

Burhaniye'ye yeni müdür
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Burhaniye’de İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz’ın istifa etmesiyle boşalan göreve Bora Zihni atandı. Trabzon’dan gelen Zihni, görevine başlarken, ilçe halkının eğitime olan katkılarını en üst seviyelere çıkararak çocuklar için en iyisini yapacaklarını söyledi.

Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü 28 yıllık eğitimci 49 yaşındaki Bora Zihni, eğitim seviyesini yükseltmek için yoğun gayret içinde olacaklarını bildirdi. 2 çocuk babası Zihni, “Eğitimi Burhaniyelilerle birlikte planlayacağız. Burhaniyelilerin var olan eğitime katkılarını daha üst seviyelere çıkaracağız. Çocuklarımız için en iyi imkanları sağlayarak onları yetiştireceğiz. Balıkesir bir Kuvayi Milliye şehri. Gerek yerel, gerekse ulusal projeleri hazırlayarak eğitim seviyesini yükseltmek için çalışacağız. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmek için çalışacağız. Kaliteli bir eğitim için tüm kaynakları en üst seviyede kullanacağız” şeklinde konuştu. Yeni müdürün ilçede özellikle yaşanan şaibeli taşıma sistemini masaya yatırması ve devletin menfaati doğrultusunda çalışma yapmasının beklendiği de vatandaşlar tarafından dile getirildi.
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