Büyükşehir’den “Bir kereden çok şey oluyor” etkinliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bir kereden çok şey olur’ sloganıyla sigara ve uyuşturucuya karşı ilkokul çocuklarına yönelik başlatılan sosyal sorumluluk projesi Salih Tozan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

İlkokul öğrencilerini sigara, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bir kereden çok şey olur’ sloganıyla başlatılan sosyal sorumluk projesinde çocuklara kötü alışkanlıkların zararları anlatıldı. Etkinlik sigara ve uyuşturucunun insan hayatına verdiği zararlar ve oluşturduğu tehditleri içeren bir sunum ile başladı. Aynı konuyu içeren eğlenceli kısa tiyatro gösterisinin ardından konuşan proje Koordinatörü Fatih Aysal “Bizim projemizin asıl amacı ‘Bir kereden çok şey olur’ diyerek çocukların daha sonra elde edebileceği kötü alışkanlık ve bağımlılıklara daha ortada bir şey yokken dur demek. Çocuklara bir kereden çok şey olur demek ve bunlara başlamalarını engellemek. Bildiğiniz gibi cumhurbaşkanımızda bu konuyla ilgili ciddi bir savaş veriyor. Maalesef çocuklar şimdi bunun farkında değil ama eminim yaz ayında bunun farkına varacaklar. Sigara en büyük tehdit ve düşman bizim için. Hiç bir şey olmaz diye başlanıyor annede babada görülüyor, kafede oturan da görülüyor ve bundan bir şey olmaz deniliyor. Umarım oyunda vermek istediğimiz mesajı almışsınızdır. Aslında bir kere denenirse çok şey olabilir projemizin asıl amacı buydu. Bunu şuan Balıkesir Büyükşehir Belediyemizce Karesi ve Altıeylül ilçelerinde 15 öğrenciye ulaşarak elde ettik ve bu gösteriyi toplam 60 okulda yaptık. Aileleriyle anne ve babalarla birlikte aslında 60 bin kişiye ulaştık. İnşallah projemizi Türkiye çapında ses getirecek hale dönüştürmeyi planlıyoruz”dedi.

Arkadaş ve çevre kurbanı olmayın

Çok önemli bir konu için etkinlikte bir araya gelindiğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Özen “Sihirli cümlemiz ‘Bir kereden çok şey olur’. Sizler şuan henüz hayatın başındasınız sevgili çocuklar. Sizlere anne ve babalarınız büyükleriniz, okulda öğretmenleriniz bu konularla ilgili eminim ki bir çok ikazda bulunuyorlardır. Sizlerin ileride nasıl tehlikelerle karşılaşacağınızı, tehlikelere karşı nasıl bir duruş sergilemeniz gerektiğini mutlaka söylüyorlardır. Birlikte seyrettiğimiz tiyatro gösterisinde de arkadaşlar çok güzel tarif ettiler. Sizler bazen arkadaş bazen de çevre kurbanı olmaya aday olabilirsiniz. Bu yaşlarda bunlar karşınıza çıkabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda şüphelenip en ufak bir tehdit gördüğünüzde eğer okuldaysanız öğretmeninize bunu sessizce söyleyin. Öğretmenleriniz bunların gereğini yapar. Eğer mahallenizde böyle bir tehdit görüyorsanız da anne babalarınıza arkadaşınızı kurtarmak için söylemekten geri kalmayın. Bizde yerel yönetimler olarak bu tür programlar hazırlamak suretiyle farkındalık yaratmak sizleri gelecekte nasıl tehlikeler beklediğini ve alınacak önlemleri anlatmak açısından bu tür sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam edeceğiz”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler üzerinde ‘Sigara ve benzeri zararlı maddelerden ömrüm boyunca uzak duracağıma söz veriyor” yazılı sertifikaları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Özen ile birlikte imzalayarak teslim aldılar.