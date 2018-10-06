BALIKESİR:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 18:30

Büyükşehir’den yakala,sev, bırak etkinliği

Avlu Balıkesir’de düzenlenen “Yakala-Sev-Bırak” organizasyonuna yüzlerce Balıkesirli katılırken, tutulan balıklar tekrar suya bırakıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; “Çocuklarımıza ve gençlerimize doğa...

Büyükşehir'den yakala,sev, bırak etkinliği
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Avlu Balıkesir’de düzenlenen “Yakala-Sev-Bırak” organizasyonuna yüzlerce Balıkesirli katılırken, tutulan balıklar tekrar suya bırakıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; “Çocuklarımıza ve gençlerimize doğa ve hayvan sevgisini aşılamamız gerekiyor. Bugün burada otizimli çocuklarımız, sevgi evlerinde kalan gençlerimiz, huzurevinde kalan yaşlılarımız da bizimle. Kısacası Balıkesir’de 7’den 70’e herkesle birlikte doğa bilinci konusunda farkındalık oluşturuyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Balıkesir Avlu’da doğayı koruma, bilinçli sürdürülebilir avcılık ve hayvan sevgisini çocuklara aşılamak, kötü alışkanlıklardan korumak, su ürünleriyle ilgili bilinçlendirmek amacıyla “Yakala - Sev - Bırak” etkinliği düzenlendi. 2 gün süreyle devam edecek etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte yüzlerce çocuk ve aileleri katılırken; keyifli ve renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, çocuklar eğitici bir deneyim yaşadılar. Etkinliğe katılan ve oltası olmayan çocuklara ve balık tutmak isteyen Balıkesirlilere oltaları Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından tedarik edilirken; tutulan tüm balıklar, tekrardan suya bırakıldı.

Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak önemli

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Başkan Kafaoğlu, doğa ve hayvan sevgisi konularına büyük önem verdiklerini dile getirirken; şunları söyledi: “Balıkesir’de doğayı korumak, geliştirmek ve güzelleştirmek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak oldukça önemli. Bu konuda değişik organizasyonlara yer vermeye çalışıyoruz. Bu etkinlikte bunlardan bir tanesi. Çocuklarımıza hem balık tutmayı öğretiyor hem de hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız tuttukları balıkları tekrardan suya bırakıyorlar. Bugün burada sadece çocuklarımız yok. Otizmli ve Çölyak hastası evlatlarımız bizimle. Sevgi evlerinde kalan gençlerimiz, huzur evinde kalan yaşlılarımız bizlerle birlikte balık tutuyoruz. Doğa bizler için önemli. Çünkü doğa bize geçmişten miras değil, geleceğimiz olan çocuklarımızın bize emanetidir”dedi.
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