Cankul, Hedefimiz huzurlu bir Kepsut

Kepsut Belediyesi, huzurlu ve güvenli bir Kepsut için polisle ortak çalışma yapıyor.Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Kepsut halkının huzuru, güvenliği ve kent konforu için çalışıyor. Başkan Cankul huzurlu ve güvenli bir Kepsut için...

Kepsut Belediyesi, huzurlu ve güvenli bir Kepsut için polisle ortak çalışma yapıyor.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Kepsut halkının huzuru, güvenliği ve kent konforu için çalışıyor. Başkan Cankul huzurlu ve güvenli bir Kepsut için İlçe Emniyet Amiri ve emniyet personeli ile birlikte başkanlık makamında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hastane önü kavşağı projesinin detaylarını inceledi. Başkan Cankul toplantı sonrası yaptığı açıklamada,“Hizmet yapmak, dev projeler tamamlamak önemli bir konu bu çalışmaları yaparken, hemşerilerimizin öneri ve görüşlerini almamız ve bu doğrultuda konu ile ilgili kurumlarımız ile istişare ederek, ilçemizin huzuru, güvenliği ve kent konforunu da en yüksek seviyede tutmamız gerekiyor. Bu nedenle yeni yapılacak hastane önü kavşağının projesini hayata geçirmeden önce detaylarını ilçe Emniyet Amirliğimiz ile görüşerek tamamladık, inşallah en kısa sürede bu projenizi de tamamlayıp Kepsut halkının hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu