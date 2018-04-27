BALIKESİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:45

Cankul, kaya tırmanışı yapan sporcuları ziyaret etti

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Kepsut’un Nusret kırsalında kaya tırmanışı yapan 120 kişilik dağcılık kulübü üyelerini ziyaret etti.Kaya tırmanışı yapmak üzere Nusret kırsalına gelen Balıkesir Dağcılık Kulübü Sporcuları...

Cankul, kaya tırmanışı yapan sporcuları ziyaret etti
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Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Kepsut’un Nusret kırsalında kaya tırmanışı yapan 120 kişilik dağcılık kulübü üyelerini ziyaret etti.

Kaya tırmanışı yapmak üzere Nusret kırsalına gelen Balıkesir Dağcılık Kulübü Sporcuları ile birlikte yurt içi ve yurt dışından toplam 120 dağcının katıldığı etkinlikler kapsamında Nusret mahallesinde bulunan dağcıları ziyaret eden Başkan Cankul,’’ ilçemiz de bu tür etkinlikleri görmek bizi fazlası ile mutlu ediyor. Balıkesir’de İlk defa düzenlenen ve İlçemiz Nusret Mahallemizde gerçekleştirilen bu şenliğin devamını diliyorum. Biz elimizden gelen her türlü desteği bu güne kadar verdik ve size destek olmaya da devam edeceğiz’’ dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Serhat Alkıvılcım da "İlimizde dağcılık ve sporu sevdirmek amacı ile bu etkinliği düzenliyoruz. Nusret Mahallemizde 67 adet kaya tırmanış rotası mevcut. Biz dağcılar için bu yüzden çok özel bir nokta. Balıkesir de ilki gerçekleşen Nusret Kaya Tırmanış Şenliğine yurt içi ve dışından toplam 120 sporcu katılmakta ve çeşitli tırmanışları yapmaktayız. Şenlik süresince sadece Nusret mahallemizde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler dışında Mezitler Kanyonunu da deneyimli dağcılarımız ile geçeceğiz. Bu şenliği gerçekleştirmemizde bize her türlü desteği veren ve burada ki ihtiyaçlarımızı karşılamada bize destek veren Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’a tüm sporcular adına teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.
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