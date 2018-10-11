BALIKESİR:
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11 Ekim 2018 Perşembe 16:58

Çevre Dostu Yeşil binalar toplantısı yapıldı

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) ev sahipliğinde yapılan Çevre Dostu Yeşil Binalar toplantısı yapıldı.Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Genel Sekreteri Engin Işıltan’ın sunumlarını...

Çevre Dostu Yeşil binalar toplantısı yapıldı
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Balıkesir Ticaret Odası (BTO) ev sahipliğinde yapılan Çevre Dostu Yeşil Binalar toplantısı yapıldı.

Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Genel Sekreteri Engin Işıltan’ın sunumlarını gerçekleştirdiği toplantıya ilgi büyük oldu.

Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula’da konunun önemine ve sürdürülebilir bir yaşam ortamı için Yeşil Bina projelerine ağırlık verilmesi istedi.

Toplantıda, ÇEDBİK Genel Sekreter Engin Işıltan; Çevresel Faktörler, Yeşil Bina Tanımı, Kentsel Dönüşümün Güncel Durumunu, Neden Yeşil Bina olmalı, Yeşil Bina Sertifika Sistemleri, Yeşil Bina Kriterleri, Edge Tanıtım Eğitimi, Yeşil Binalara Duyulan İhtiyaçlar, Küresel Enerji, Küresel Su, Yaşam Döngüsü Enerji Etkisi, Yeşil Binaları Güçlendiren Etmenler, Yeşil Binaların Faydaları, İklim Değişikliği ile Mücadele, Yeşil Bina Standartları, Edge Sertifikasyon Süreci, ÇEDBİK Konut BEST Sertifika Kriterleri, Leed Sertifika Sistemleri hakkındaki detayları anlatarak, katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, 17. Komite Başkanı Çiğdem Eşim, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Mimarlar Odası Yönetimi, BTO üyeleri, Belediye temsilcileri, Üniversite öğretim görevlileri ve öğrencileri de katıldı.
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