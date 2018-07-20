Bandırma’da çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarîsi uyuşturucu satarken yakalandı.Bandırma polisi İstanbul’dan Bandırmaya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine ticarî aracı ilçe girişinde durdurdu. Yapılan aramada araç içinde 1.5 gram bonzai ve 51 adet exctasy hap ele geçirildi. Polis ekipler cezaevi firarîsi G.A. ve Ö.K. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar soruşturmanın ardından adlî makamlara sevk edilecek.
Cezaevi firarîsi uyuşturucu satarken yakalandı
Bandırma’da çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarîsi uyuşturucu satarken yakalandı.Bandırma polisi İstanbul’dan Bandırmaya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine ticarî aracı ilçe girişinde durdurdu. Yapılan aramada araç içinde...