Balıkesir’in Edremit ilçesinde asırlık çınar ağacının kırılan dalı yürüyen bir kişinin üzerine düştü. Kafasından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Meydanı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Meydandan yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Aydemir’in (57) üzerine asırlık çınarın çürüyen dalı bir anda düştü. Aydemir, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındı.
Çınarın kırılan dalı üzerine düştü
Balıkesir’in Edremit ilçesinde asırlık çınar ağacının kırılan dalı yürüyen bir kişinin üzerine düştü. Kafasından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Meydanı’nda akşam saatlerinde meydana...