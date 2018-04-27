BALIKESİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 17:12

Çınarın kırılan dalı üzerine düştü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde asırlık çınar ağacının kırılan dalı yürüyen bir kişinin üzerine düştü. Kafasından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Meydanı’nda akşam saatlerinde meydana...

Çınarın kırılan dalı üzerine düştü
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde asırlık çınar ağacının kırılan dalı yürüyen bir kişinin üzerine düştü. Kafasından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Meydanı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Meydandan yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Aydemir’in (57) üzerine asırlık çınarın çürüyen dalı bir anda düştü. Aydemir, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındı.
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