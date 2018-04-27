Çınarın kırılan dalı üzerine düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Meydanı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Meydandan yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Aydemir’in (57) üzerine asırlık çınarın çürüyen dalı bir anda düştü. Aydemir, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde asırlık çınar ağacının kırılan dalı yürüyen bir kişinin üzerine düştü. Kafasından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Meydanı’nda akşam saatlerinde meydana...

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