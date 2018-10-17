Çocuk meclisi sportif alanlar istedi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde belediye tarafından organize edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" kapsamında ’Çocuklarımız Çocuk ve Gençlik Politikalarını Belirliyor’ adlı etkinliği için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan 55 öğrenci...

Balıkesir’in Edremit ilçesinde belediye tarafından organize edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" kapsamında ’Çocuklarımız Çocuk ve Gençlik Politikalarını Belirliyor’ adlı etkinliği için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan 55 öğrenci oluşturulan çocuk meclisinde Edremit Belediyesi Meclis salonunda bir araya geldi. .

İtalya Kültür Bakanlığı temsilcisi Arkeolog Sandra Gatti, Gaeta Belediye Başkan Yardımcısı Angelo Magliozzi, Castro Belediye Başkan Yardımcısı Alberto Antonio Capraro, Aeneas Rotası Derneği Başkanı mimar Giovanni Cafiero ve beraberlerinde gelen heyet ile birlikte yerel yönetim sistemini daha iyi tanımak amacıyla Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’yı makamında ziyaret ettiler. Çocuklar daha sonra stratejik planına koymak adına bir faaliyet oylaması yaptılar. Oylama sonucu çocukların daha da sportif kurslar görebileceği açık alanların yapılması seçildi. Başkan Saka bir sonraki stratejik plana bu oy sonucunu koyacağını çocuklarımıza söz verdi. Çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunulurken toplu fotoğraf çekilmesi ile Çocuk Meclisi sona erdi.