Çocuklar gönüllerince eğlendiler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın organize ettiği 23 Nisan Çocuk Şenlikleri bu yıl 3 günlük bir program ile gerçekleştirildi. Avlu’da ki etkinlikte çocuklar hazırlanan geniş kapsamlı program ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönüllerince kutladılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise çocukların mutlu olduğu bir Balıkesir için çalıştıklarını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Balıkesir’de de coşkuyla kutlandı. Düzenlenen resmi törenlerin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun talimatıyla hazırlanan 3 günlük etkinlik programı çocukların bayram coşkusunu adeta doruğa çıkardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler bu yıl Avlu’da gerçekleştirildi. Cumartesi günü başlayan ve dün itibariyle son bulan etkinliklerde çocuklara ücretsiz ikramlar yapılırken; gün boyu sahne alan çizgi film karakterlerinin oluşturduğu 23 Nisan bandosu çocuklara adeta müzik ziyafeti verdi.

Çocuklara özel kurulan el işi atölyelerinde becerilerini ortaya koyan çocukların yaptıkları birbirinden güzel bez bebekler, resimler, ebru çalışmaları, karikatürler, uçurtmalar, maskeler ve plastik tabak tavşanları ile parmak kuklalar görülmeye değerdi. Etkinliklerin 23 Nisan’a denk gelen son gününde ise coşku doruğa yükselirken; Pijamaskeliler maskotları günün en ilgi çeken sahne gösterisi oldu. Çocukların büyük bölümünün televizyon ekranlarından aşina oldukları karakterlerle buluşmaları büyük heyecan yaşamalarına neden olurken; çizgi film karakterleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yine son günde sahne alan ve ekibin tamamı Balıkesirli çocukların oluşturduğu Hayatın Ritmini Yakala, verdikleri ritim konseri ile adeta kulakların pasını sildiler. Etkinliğin en unutulmaz anlarından birisi de profesyonel uçurtmacıların da katıldığı uçurtma şenliği oldu. Çocukların uçurtma atölyesinde yaptıkları uçurtmaları uçurmaya çalıştıkları etkinlikte gökyüzü adeta uçurtmalarla şenlendi. 3 gün süren etkinliklerin ilk gününde sahne alan Küçük Prens, ikinci gününde sahne alan Bir Kartalın Hikayesi ve dün sahnelenen Mikroplar isimli çocuk tiyatroları Avlu’daki tiyatro salonunda büyük ilgi görürken, çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Çocuk Şenlikleri hakkında açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çocukları ön planda tuttuklarını dile getirerek özetle şunları söyledi; “Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocukları ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Milletçe büyük bir coşkuyla kutladığımız bugün tarihimizin dönüm noktalarından biridir. 23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, milletin azim ve kararlılığı mecliste temsil edilerek büyük Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır. Bugün, bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanı korumak çocukları korumakla başlar” düsturundan yola çıkarak şehrimizin gelecek vaat eden kıymetli çocuklarını koruyor ve önemsiyoruz. Yaptığımız her çalışmada çocuklarımızın mutlu ve huzurlu olabilmesi için gayret gösteriyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleridir. Mutlu ve huzurlu çocukluk yaşamış yetişkinler başarıya ulaşır, ülkesine milletine faydalı insanlar olurlar. Şehrimizin ve milletimizin gözbebeği biricik çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tekrar en içten dileklerimle kutluyorum. Nitekim 3 gün boyunca gerçekleştirdiğimiz Çocuk Şenlikleri ile çocuklarımızın mutluluklarını hep birlikte gözledik. Çocukların mutlu olduğu bir Balıkesir’i ortaya çıkarmanın gayretindeyiz. Bu etkinlikler ile de bunu başardığımızı gözlemlemenin mutluluğunu yaşıyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sosyal etkinliklere büyük önem veriyoruz. Nitekim her ay 20 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde çocuk tiyatroları, çocuk konserleri ile çocuklarımızı kültürel ve sosyal hayatın içine çektiğimiz aşikar” şeklinde konuştu.