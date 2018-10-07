Çöp evde yaşayan yaşlı adam yardım bekliyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çöp evde yaşayan 61 yaşındaki adam yardım bekliyor.

Kırcılar Mahallesinde 61 yıl önce doğup büyüdüğü tek odalı evi çöp ev haline getiren yaşlı adamın dramı yürekleri sızlatıyor. Yaklaşık 25 yıldır ayaklarından rahatsız olduğu öğrenilen Bayram Çobanoğlu, çöp ev haline getirdiği tek göz odalı kulübesinde havaların soğumasıyla birlikte kara kara düşünmeye başladı.

Geliri olmadığı için düzenli olarak kullanmak zorunda olduğu devletin verdiği ilaçların yüzdelik oranını bile ödemekte zorlandığını belirten Bayram Çobanoğlu kardeşine ait birkaç koyundan yaptıkları peynir ve köylünün verdiği zeytinle karnını doyurduğunu söyledi.

Çobanoğlu, "Yaşadığı çöp evde banyo ve tuvalet ihtiyacını gideremediğini belirterek, "Yetkiler geldiler, ölçüp biçtiler. Bana iki göz oda yapacaklardı. Hala bekliyorum. Bir yıl geçti hala uğramadılar. Kış kapımıza dayandı ne yaparım diye bu yılda kara düşünüyorum” diye konuştu.