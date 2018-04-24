Çorumlular piknikte bir araya geldi

Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu 7.yılını doldururken, bu güne kadar değişik salonlarda düzenlenen buluşma yemekleri bu defa, Zeytinli Çayı Piknik Alanı’nda yapıldı. İkinci defa düzenlenen pikniğe çok sayıda Çorumlu katıldı.Emekli...

Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu 7.yılını doldururken, bu güne kadar değişik salonlarda düzenlenen buluşma yemekleri bu defa, Zeytinli Çayı Piknik Alanı’nda yapıldı. İkinci defa düzenlenen pikniğe çok sayıda Çorumlu katıldı.

Emekli Bankacı İsmail Eker’in başkanlığını yaptığı Körfez Çorumlular Platformu, her ay Burhaniye, Edremit ve Ayvalık’taki Çorumluları yemekte buluşturuyor. Bu güne kadar körfezin değişik yerlerinde düzenlenen yemekler, ikinci defa Zeytinli Çayı Piknik Alanı’nda düzenlendi. Körfezin değişik yerlerinden gelen Çorumlular, mangal yakarken gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Konuklara teşekkür eden Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, ”Biz Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz. Yaklaşık 7 yıldan bu yana her ay bir yerde buluşuyoruz. Buluşmalarımızda hemşerilerimiz birbirleriyle tanışıyorlar, sohbet ediyorlar. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında oluyoruz. Son iki buluşmamızda da, hep birlikte piknik yaptık. Çok güzel oldu. Katılan hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.