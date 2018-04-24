BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 09:53

Çorumlular piknikte bir araya geldi

Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu 7.yılını doldururken, bu güne kadar değişik salonlarda düzenlenen buluşma yemekleri bu defa, Zeytinli Çayı Piknik Alanı’nda yapıldı. İkinci defa düzenlenen pikniğe çok sayıda Çorumlu katıldı.Emekli...

Çorumlular piknikte bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu 7.yılını doldururken, bu güne kadar değişik salonlarda düzenlenen buluşma yemekleri bu defa, Zeytinli Çayı Piknik Alanı’nda yapıldı. İkinci defa düzenlenen pikniğe çok sayıda Çorumlu katıldı.

Emekli Bankacı İsmail Eker’in başkanlığını yaptığı Körfez Çorumlular Platformu, her ay Burhaniye, Edremit ve Ayvalık’taki Çorumluları yemekte buluşturuyor. Bu güne kadar körfezin değişik yerlerinde düzenlenen yemekler, ikinci defa Zeytinli Çayı Piknik Alanı’nda düzenlendi. Körfezin değişik yerlerinden gelen Çorumlular, mangal yakarken gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Konuklara teşekkür eden Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, ”Biz Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz. Yaklaşık 7 yıldan bu yana her ay bir yerde buluşuyoruz. Buluşmalarımızda hemşerilerimiz birbirleriyle tanışıyorlar, sohbet ediyorlar. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında oluyoruz. Son iki buluşmamızda da, hep birlikte piknik yaptık. Çok güzel oldu. Katılan hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku