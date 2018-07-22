Çukura düşen inek 3 saatte kurtarıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde dere yatağına yuvarlanan düşen inek, itfaiyenin çalışması sonucunda 3 saatte kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Dutluca Mahallesinde hayvanlarını otlanmakta olan çobanın ineklerinden biri yuvarlanarak dere yatağına düştü. Hayvan sahibinin ineği bulunduğu yerden çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. EOlay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar ineği, önce bağlanan halatlar yardımıyla çekerek kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olmadılar. Bunun üzerine inek çağrılan kepçe yardımıyla yaklaşık 3 saate yakın çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.