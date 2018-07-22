BALIKESİR:
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22 Temmuz 2018 Pazar 15:25

Çukura düşen inek 3 saatte kurtarıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde dere yatağına yuvarlanan düşen inek, itfaiyenin çalışması sonucunda 3 saatte kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Dutluca Mahallesinde hayvanlarını otlanmakta olan çobanın ineklerinden biri yuvarlanarak dere...

Çukura düşen inek 3 saatte kurtarıldı
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde dere yatağına yuvarlanan düşen inek, itfaiyenin çalışması sonucunda 3 saatte kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dutluca Mahallesinde hayvanlarını otlanmakta olan çobanın ineklerinden biri yuvarlanarak dere yatağına düştü. Hayvan sahibinin ineği bulunduğu yerden çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. E

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar ineği, önce bağlanan halatlar yardımıyla çekerek kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olmadılar. Bunun üzerine inek çağrılan kepçe yardımıyla yaklaşık 3 saate yakın çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.
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