BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 19:29

Dağ yolunda aracıyla ters döndü

Edremit’te dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında, ters dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza kırsal kesimde bulunan Çamcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini...

Dağ yolunda aracıyla ters döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Edremit’te dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında, ters dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza kırsal kesimde bulunan Çamcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden F. B. idaresindeki 10 KH 338 plakalı özel otomobil ters döndü. Kaza sonrası araç sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesinden sonra sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku