Dağ yolunda aracıyla ters döndü

Edremit’te dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında, ters dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza kırsal kesimde bulunan Çamcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini...

Edremit’te dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında, ters dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza kırsal kesimde bulunan Çamcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden F. B. idaresindeki 10 KH 338 plakalı özel otomobil ters döndü. Kaza sonrası araç sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesinden sonra sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.