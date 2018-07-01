BALIKESİR:
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01 Temmuz 2018 Pazar 15:11

Dalış kurslarına büyük ilgi

Adalarıyla dalıcılar için eşsiz bir dalış merkezi olan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte dalış kursları da artış gösteriyor.Ayvalık su altı dünyası ile tanışmak isteyenlerin ilk durakları arasında...

Dalış kurslarına büyük ilgi
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Adalarıyla dalıcılar için eşsiz bir dalış merkezi olan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte dalış kursları da artış gösteriyor.

Ayvalık su altı dünyası ile tanışmak isteyenlerin ilk durakları arasında dalış kursları yer alıyor. Ayrıca balık adam eğitimi almak isteyenler de ilçeye büyük rağbet gösteriyor. Dalış Ayvalık 3 Sea Dalış Eğitmeni Koray Gerçe, "Anne ve babalar küçük yaşta kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, gelişimlerini sağlamak için çocuklarını birçok spor branşına yazdırır. İlerleyen yaşlarda çocuklar okul, sınavlar fiziksel gelişimi gibi farklı sebeplerle spordan uzaklaşır ya da farklı arayışlara girer. Tüplü dalış hem bir spor hem bir kültür hem de çocuğunuzu disipline edecek rekreatif bir aktivitedir. Yaş, cinsiyet, boy, kilo farklılıklarına bakılmaksızın 14 yaşında bir genç ile 70 yaşında biri dalış eşi olabilir ve aktiviteyi beraber gerçekleştirebilir. Bu yaz çocuğunuzu ödüllendirin doğayla iç içe olacağı, hayatı boyunca severek yapacağı, hayata farklı bir boyuttan bakacağı, bir hediye verin dalış kurslarına kaydedin" dedi.
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