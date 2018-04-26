BALIKESİR:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:13

Demiryolcular şehitleri için lokma hayrı düzenledi

TCDD Balıkesir Müdürlüğü çalışanları tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen lokma hayrı tarihi gar önünde gerçekleştirildi. Düzenlenen hayırda 6 bin kişilik lokma dağıtıldı.Tarihi Balıkesir Gar binasının Demirspor lokali yanında...

Demiryolcular şehitleri için lokma hayrı düzenledi
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TCDD Balıkesir Müdürlüğü çalışanları tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen lokma hayrı tarihi gar önünde gerçekleştirildi. Düzenlenen hayırda 6 bin kişilik lokma dağıtıldı.

Tarihi Balıkesir Gar binasının Demirspor lokali yanında bulunan alanda TCDD çalışanları tarafından vefat eden meslektaşları için gerçekleştirilen lokma hayrına ilgi yoğun oldu. Muhammed Serdaroğlu yaptığı açıklamada "Her Nisan ayında geleneksel olarak bu hayrı düzenliyoruz. TCDD Balıkesir işletme Müdürlüğü çalışanlarının kendi aralarında topladığı parayla düzenlediğimiz hayır kapsamında bu yıl 12 çuval undan yapılan 6 bin kişiye lokma, 110 kg. peynir ve 5 bin poşet ayran dağıtıldı. Bu güzel lokma geleneğin kamu kurumları arasında ilk olma özelliğini taşıyor. 22 yıl önce manevra odasında emekli bir demiryolcunun vefat haberini aldık. O gün orada bulunan arkadaşlarımız ile görev başında şehit olan ve emekli iken ölen demiryolcu arkadaşlarımız için lokma hayrı yapma kararı aldık. Halen faal olarak çalışanlar için hem de olası kaza ve belalara karşı böyle bir hayır organizasyonu yapılması kararı alındı. Bu güzel organizasyon geleneksel hale geldi. Bu yıl da 22. kez yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu hayrımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu lokma hayrımızın arkasından 27Nisan Cuma günü Siteler Camisinde çalışanlarımızı kaza ve belalardan korumak ve vefat eden demiryolcular için Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutacağız. Tüm halkımız davet ediyoruz ve emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
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