BALIKESİR:
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01 Temmuz 2018 Pazar 18:42

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Edremit’te kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yılı dönümü Balıkesir’in Edremit İlçesi Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenler ile kutlandı.Edremit’in turistik Akçay Mahallesinde Atatürk Anıtına çelenk sunumu sonrasında...

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Edremit'te kutlandı
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yılı dönümü Balıkesir’in Edremit İlçesi Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenler ile kutlandı.

Edremit’in turistik Akçay Mahallesinde Atatürk Anıtına çelenk sunumu sonrasında Saygı Duşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Edremit Liman Başkan Vekili Mustafa Akdoğan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri denize açılarak şehitler ve deniz şehitlerinin aziz hatıralarını anmak üzere denize çelenk bıraktılar.

Törene; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanı Yzb. Aytaç Bayırlı, Edremit Liman Başkanı Vekili Mustafa Akdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis katıldı.
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