BALIKESİR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14

Denizden market arabası çıktı

Erdek’te, 8 dalgıç liman içinde denize girip dip temizliği yaptı. Denizden pet şişe, tabak, çanak ve market arabası çıkması dalgıçları şaşırttı.

Denizden market arabası çıktı
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Erdek’te, 8 dalgıç liman içinde denize girip dip temizliği yaptı. Denizden pet şişe, tabak, çanak ve market arabası çıkması dalgıçları şaşırttı.

Erdek Dalış Kulübü ile Bandırma’da faaliyet gösteren bir kuruluşun işbirliğiyle, bu yıl da deniz ve çevre kirliliği konusunda vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla dip temizliği gerçekleştirildi. Sahildeki çay bahçelerinin önünde yapılan temizliğe 8 dalgıç katıldı.

Dalış hakkında, Cumhuriyet alanındaki sahneden vatandaşlara bilgi veren Erdoğan Çıkrıkçı, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 8 dalgıç olarak denize daldık. Çok ciddi bir pislikle karşılaştık. Bu arada deniz dibinden çıkardığımız bir market arabası da bizi çok şaşırttı. Yine çok sayıda bıçak-tabak, pet şişeler çıkardık. Bu dalışımız bir farkındalık oluşturma eylemi olsa da aynı zamanda çok ciddi bir temizlik de yapıyoruz. Bizler, temiz ve insana saygılı bir kentte yaşamak istiyoruz. Yaşadığımız ortam ve denizlerimizi temiz tutmalıyız. Bu konudaki çalışmalarımız nedeniyle de vatandaşlarımızdan çok sayıda takdir alıyoruz” şeklinde konuştu.

Erdek limanından çıkan atık ve eşyalar bir traktörün römorkunu doldurdu.
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