Devin Oliver Banvit’te

Banvit geçtiğimiz sezon Slovenya Basketbol Ligi takımlarından Petrol Olimpija Ljubljana’da oynayan Amerikalı oyuncu Devin Oliver ile anlaştı.

Oliver geçen sezon Slovenya’da 13.9 sayı ve 6.4 ribaund ortalamaları ile oynarken FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 12 sayı ve 7.2 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

Kariyerine 2010 - 2011 sezonunda NCAA takımlarından Dayton’da başlayan Oliver ilk sezonunda 32 maça çıkarak 4.8 sayı ile 5 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Bir sonraki sezon yine aynı takımla mücadele eden oyuncu toplamda 32 karşılaşmaya çıkarken 8.9 sayı ve 7.8 ribaund ortalamaları ile iyi bir sezon geçirdi.

2014 Temmuz ayında NBA Pro Yaz Ligi’nde Boston Celtics ile 4 maça çıkan Oliver 2014 - 2015 sezonu başında profesyonel kariyerine Belçika Ligi takımlarından Limburg United’ta başladı. Burada 32 maça çıkan Amerikalı oyuncu 11.6 sayı ve 7.2 ribaund ortalamalarını yakaladı. Oliver aynı zamanda o sezon Belçika Ligi’nde ribaund ortalaması ile sezonun en çok ribaund alan dördüncü oyuncusu oldu.

2015 - 2016 sezonunda İsrail Ligi takımlarından Maccabi Kiryat Gat takımına transfer olan Devin Oliver burada 9 maça çıktı ve 8.4 sayı ile 7.3 ribaund ortalaması yakaladı. Sezonun ikinci devresinde Fransa Ligi takımlarından Rouen Basket’e geçen Oliver burada da 11 maça çıkarak 9.9 sayı ve 6.7 ribaund ortalamaları yakaladı.

2016 - 2017 sezonu başında Banvit’in de FIBA Şampiyonlar Ligi’nde gruplardaki rakiplerinden Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija Ljublaja’ya transfer oldu. Buradaki ilk sezonunda Slovenya’da 34 maça çıkan Oliver 15.3 sayı ve 7.4 ribaund ortalaması ile oynadı. Oliver aynı zamanda aldığı 7.4 ribaund ortalaması ile ligin en çok ribaund alan beşinci oyuncusu olurken, 1.7 top çalma ortalaması ile en çok top çalan dördüncü oyuncu oldu. Aynı sezon Olimpija Ljubljana forması ile 8 Eurocup maçına çıkan Oliver 10 sayı ve 5 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Adriyatik Ligi’nde de mücadele eden Olimpija ile 25 maça çıkan oyuncu burada 25 maçta 10.8 sayı ve 7.2 ribaund ortalamaları ile oynadı.

Geçtiğimiz sezon Olimpija Ljublajana forması ile ikinci sezonunu geçiren Amerikalı oyuncu, Slovenya Ligi’nde 31 maça çıkarken 13.9 sayı ve 6.4 ribaund ortalaması ile mücadele etti. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de takımıyla birlikte 13 maça çıkan Oliver, Avrupa Arenası’nda 12 sayı ve 7.2 ribaund ortalaması ile oynadı. Son olarak Adriyatik Ligi’nde ise 22 maçta 13.2 sayı ve 7.3 ribaund ortalamaları ile oldukça verimli bir sezon geçiren 1993 doğumlu oyuncu, yeni sezonda turuncu-yeşilli formanın başarısı için mücadele edecek.