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11 Ekim 2018 Perşembe 11:32

Devlet Hastanesine Dahiliye Uzmanı atandı

Sağlık Bakanlığı Bigadiç Devlet Hastanesine dahiliye uzmanı doktor atadı.Bigadiç Devlet Hastanesine atanan Dahiliye Uzman Dr. Hasan Erdal göreve başladı. Dr. Erdal’ın atanması ile dahiliye servisinde 2 uzman doktor oldu. Bigadiç’e atanan...

Devlet Hastanesine Dahiliye Uzmanı atandı
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Sağlık Bakanlığı Bigadiç Devlet Hastanesine dahiliye uzmanı doktor atadı.

Bigadiç Devlet Hastanesine atanan Dahiliye Uzman Dr. Hasan Erdal göreve başladı. Dr. Erdal’ın atanması ile dahiliye servisinde 2 uzman doktor oldu. Bigadiç’e atanan Dr. Erdal, Ankara Tıp fakültesi Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn’i Sina Hastanesinde eğitimini tamamladı. Dahiliye Uzmanı Dr. Erdal, "Öncelikle tüm çalışma arkadaşlarımız ve Bigadiç için hayırlı olsun. Bigadiç memleketimizin güzel noktalarından birisi, insanlarından gayet memnunum. Hastalarımızın burada dahiliye anlamında diyabet, hipertansiyon, kan hastalıkları, beraberinde Nefrolojik hastalıklar beraberinde Endokrinolojik problemler gibi tüm problemleri değerlendirmek ve hastalarımıza yardımcı olmaya geldim. Umarım hepimiz için iyi bir süreç olur. Bigadiç Devlet Hastanesi gerekli ekipmanları ve personeliyle halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek gerekli düzenlemeleri yapabilecek bir hastanedir. Tüm Bigadiç halkı için hayırlı olsun" dedi.

Bigadiç Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Halil Kırbıyık ‘‘ Hastanemiz bünyesine 2.dahiliye uzman doktor kadrosunu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bigadiç’e hayırlı olsun’ ’dedi.
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