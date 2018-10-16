BALIKESİR:
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16 Ekim 2018 Salı 15:21

Dönüşüm eğitimden başlıyor: “Blockchaın” projesi tanıtıldı

Balıkesir’de “Dönüşüm Eğitimden Başlıyor: Blockchain” adlı proje okul idarecileri ve öğretmenlere tanıtıldı.Blockchaın” projesi tanıtımı Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleşti. "Bugün yapılan eğitim, ülkemizde Milli Eğitim...

Dönüşüm eğitimden başlıyor: 'Blockchaın” projesi tanıtıldı
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Balıkesir’de “Dönüşüm Eğitimden Başlıyor: Blockchain” adlı proje okul idarecileri ve öğretmenlere tanıtıldı.

Blockchaın” projesi tanıtımı Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleşti. "Bugün yapılan eğitim, ülkemizde Milli Eğitim kurumları arasında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır" diyerek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Büyük bir dönüşümü başlatması nedeniyle yeni internet olarak anılan blokchain teknolojisi yeni endüstri devriminin kalbi olarak görülmekte olup pek çok alanda hayatımıza girmeye başlamış durumdadır. Proje ile ilimizde dijital dönüşüme rehberlik ve liderlik edecek eğitimcilerin yetiştirilmesi yoluyla eğitimde üretkenliğe katkıda bulunulması hedeflenmektedir.” dedi.

“Bitcoin ve Blokzinciri” semineri ile eğitime katılan Proje Eğitimcisi Cemil Şinasi Türün; blok zinciri teknolojisinin çalışma prensibi ve türleri, tanımı, kullanım alanları, blok zinciri uygulamaları ve platformları, blok zinciri regülasyonları, kripto para birimleri yeni endüstri çağında blok zinciri teknolojilerinin yeri, dijital bilgelik, küresel rekabette blok zinciri uygulamaları, geleceğin işletmelerinde blok zinciri; eğitim sektöründe akıllı kontratların kullanımı, dijital varlıkların güvenliği, dijital bir öğrenme ekosistemi hakkında bilgilendirme yaparak blok zinciri teknolojisinin eğitimde kullanımına örnekler verdi.

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Fahri Acar, Proje Eğitimcisi Cemil Şinasi Türün ve ilimizde bilişim teknolojileri öğretmeni, MEBBİS yöneticisi ve okul idarecisi olarak görev yapmakta olan 150 öğretmen katıldı.
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