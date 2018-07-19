BALIKESİR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:05

Düdüklü Suyu Ağustos’da daha bol akacak

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Düdüklü doğal kaynak suyu ishale hattını yenileyen, eski sistem boruları yeni ve sağlıklı borularla değiştiren Burhaniye Belediyesi, 500 tonluk su deposunun yapımını da tamamladı. Belediye Başkanı Necdet...

Düdüklü Suyu Ağustos'da daha bol akacak
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Düdüklü doğal kaynak suyu ishale hattını yenileyen, eski sistem boruları yeni ve sağlıklı borularla değiştiren Burhaniye Belediyesi, 500 tonluk su deposunun yapımını da tamamladı. Belediye Başkanı Necdet Uysal, Düdüklü suyunun yapılacak test çalışmalarının ardından, Ağustos ayı içinde yeni hattan akmaya başlayacağı müjdesini verdi.

1953 yılında yapılan ve Başkan Necdet Uysal dönemine kadar el sürülmeyen Düdüklü doğal kaynak suyu hattı, yenilenen sistemiyle faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Bahadınlı Mahallesi’ndeki 500 tonluk su deposunun yapımını tamamlayan Burhaniye Belediyesi, yaz aylarında yeterli gelmeyen Düdüklü suyunu çoğaltmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Başkan Uysal, test aşamasında olan yeni hattan, Ağustos ayı içinde çeşmelere su verilmeye başlanacağını açıkladı.

500 tonluk su deposu sayesinde, oluşabilecek arızalarda suyun kesintisiz şekilde şehre verilebileceğini vurgulayan Uysal, “Eskimiş ve yıpranmış hatlar nedeniyle ilçemizin değişik yerlerindeki 38 çeşmeden akan su yeterli şekilde hizmet veremiyordu. Yenilenen hattımız sayesinde, Burhaniye en az 70 yıl daha Düdüklü suyuna sağlıklı bir şekilde ulaşabilecek. Daha çok vatandaşımız doğal kaynak suyumuzdan faydalanabilecek. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ağustos ayı içinde yeni şebekemizden ve depomuzdan suyumuzu vereceğiz” dedi.
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