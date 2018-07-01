Dursunbey dünya devlerine üretim yapacak

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Çınarlıpınar bölgesinde kurulum işlemleri devam eden, tekstil devlerine üretim yapacak fabrikada çarklar temmuz ayından itibaren dönmeye başlayacak.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sosyal meydya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dünya devi markalara üretim yapacak fabrikanın Temmuz ayında hizmete gireceğini müjdeledi.

Başkan Bahçavan açıklamasında; "Yaklaşık 6 aydan bu yana görüşme halinde olduğumuz ve İlçemize kazandırabilmek için büyük emek harcadığımız, Misya Giyim Sanayi Ltd. Şti. firması İlçemizde büyük bir yatırıma imza atıyor. Pembeköşk bölgesinde bulunan kapalı alanda tekstilde dünya devi olan markalara üretim yapacak ve yurt dışına ihraç edecek olan bu fabrikada ilk etapta 130, sonraki aşamada ise 300 kişiye kadar iş imkanı sağlanacak. OSB’mizde de yer alacak olan bu firma Temmuz ayında üretime başlayacak. Kurulum aşamasının devam ettiği fabrikaya Dursunbey Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ayrıca Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’na ilçem adına teşekkür ederim. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.