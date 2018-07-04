BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:48

Dursunbey Küçük Sanayi’de Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun 24 Haziran seçimleri öncesi sözünü verdiği küçük sanayi içi sıcak asfalt çalışması seçimlerden kısa süre sonra başladı.24 Haziran seçimlerine birkaç gün kala Dursunbey’e...

Dursunbey Küçük Sanayi'de Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun 24 Haziran seçimleri öncesi sözünü verdiği küçük sanayi içi sıcak asfalt çalışması seçimlerden kısa süre sonra başladı.

24 Haziran seçimlerine birkaç gün kala Dursunbey’e gelen ve Küçük Sanayi esnafı ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sözünü verdiği sıcak asfalt sözünü tuttu. Başkan Kafaoğlu’nun talimatı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sanayi içinde sıcak asfalt serimine başladı.

Dursunbey Belediyesinin de asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına destek verdiği sanayide inceleme yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, çalışmaların seçimlerin hemen ardından başlaması sebebi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür etti. Başkan Bahçvan yaptığı açıklamada; “24 Haziran seçimleri öncesi Küçük Sanayimizi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretimizde Dursunbey’in bel kemiği sanayici esnafımız özellikle sanayi yolları ile ilgili destek istemişlerdi. Başkanımız Zekai Kafaoğlu bey de söz vermişti. Seçimlerden bir hafta bile geçmemişken çalışmaların başlaması bizleri çok memnun etti. Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sanayi içinde ki özel yerler ile ilgili de Dursunbey Belediyesi olarak bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Bahçavan, yer sahiplerinin parke taşlarını alacaklarını ve Belediye olarak bu parkelerin döşeme çalışmasını gerçekleştireceklerini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku