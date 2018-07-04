Dursunbey Küçük Sanayi’de Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun 24 Haziran seçimleri öncesi sözünü verdiği küçük sanayi içi sıcak asfalt çalışması seçimlerden kısa süre sonra başladı.

24 Haziran seçimlerine birkaç gün kala Dursunbey’e gelen ve Küçük Sanayi esnafı ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sözünü verdiği sıcak asfalt sözünü tuttu. Başkan Kafaoğlu’nun talimatı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sanayi içinde sıcak asfalt serimine başladı.

Dursunbey Belediyesinin de asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına destek verdiği sanayide inceleme yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, çalışmaların seçimlerin hemen ardından başlaması sebebi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür etti. Başkan Bahçvan yaptığı açıklamada; “24 Haziran seçimleri öncesi Küçük Sanayimizi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretimizde Dursunbey’in bel kemiği sanayici esnafımız özellikle sanayi yolları ile ilgili destek istemişlerdi. Başkanımız Zekai Kafaoğlu bey de söz vermişti. Seçimlerden bir hafta bile geçmemişken çalışmaların başlaması bizleri çok memnun etti. Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sanayi içinde ki özel yerler ile ilgili de Dursunbey Belediyesi olarak bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Bahçavan, yer sahiplerinin parke taşlarını alacaklarını ve Belediye olarak bu parkelerin döşeme çalışmasını gerçekleştireceklerini söyledi.