Dursunbey OSB’ye 50 milyon TL’lik yatırım

Dursunbey’de alt yapı çalışmaları bu ay başlayacak olan Organize Sanayi Bölgesine 50 Milyon TL’lik yatırım ile 2 bin kişilik istihdam sağlamayı hedefleyen firma yetkilileri, ilçede incelemelerde bulundu.Alt yapı ihalesi tamamlanan ve yer...

Dursunbey’de alt yapı çalışmaları bu ay başlayacak olan Organize Sanayi Bölgesine 50 Milyon TL’lik yatırım ile 2 bin kişilik istihdam sağlamayı hedefleyen firma yetkilileri, ilçede incelemelerde bulundu.

Alt yapı ihalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan OSB alanında önümüzdeki pazartesi günü çalışmalar başlayacak. Teşvikleri ve avantajları ile yatırımcıların ilgisini çekmeye başlayan Dursunbey Organize Sanayi Bölgesine, talepler de gelmeye başladı. Bugün ilçeye gelen otomotiv sektörüne parça üreten bir şirketin yetkilileri Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’dan OSB ve araziler ile ilgili bilgi aldı.

Gerçekleşmesi durumunda 2 bin kişilik istihdam sağlayacak olan ve yaklaşık 50 milyon TL maliyeti olan bu yatırım için her daim destekçi olacaklarını ifade eden Başkan Bahçavan, OSB’nin lojistik avantajları ve teşvikleri ile ilgili de yetkililere bilgi verdi. Bu fabrikanın ilçeye kazandırılması halinde geri göçünde başlayacağını firma yetkililerine ifade eden Başkan Bahçavan, kalifiye eleman sorununun da yaşanmayacağını belirtti. Belediye olarak her türlü desteğe de hazır olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Bahçavan, OSB’nin 2019 Eylül ayında alt yapısı ile birlikte hazır olacağını da ifade etti.

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinin yüzde 80 teşvik ile bölgedeki en cazip yatırım bölgesi olacağını hatırlatan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, metrekare bedeli olarak 80 TL ücret belirlediklerini, bu bedelin teşvik sonrası ödeme tutarının 16 TL olacağını söyledi. Alt yapısı ve üst yapısı ile 2019’da faaliyete başlayacak olan OSB’nin yatırım için çok cazip olduğunu söyleyen Başkan Bahçavan, yatırımcıların da ilgisinin her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

Dursunbey’den oldukça memnun ayrılan firma yetkilileri, gerekli yatırım değerlendirmelerinin yapılarak tekrar inceleme için Dursunbey’e geleceklerini ifade ettiler. Yatırımın 2019 yılında netleşmesi bekleniyor.