BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 19:51

Dursunbey’deki altın madeninde yüzlerce kişi istihdam edilecek

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinin Delice bölgesinde Eti Gümüş A.Ş. tarafından satın alınan ve yapılan ilk sondajda değerleri yüksek çıkan madende önümüzdeki süreçte 400 ile 1000 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.Dursunbey’e bağlı...

Dursunbey'deki altın madeninde yüzlerce kişi istihdam edilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinin Delice bölgesinde Eti Gümüş A.Ş. tarafından satın alınan ve yapılan ilk sondajda değerleri yüksek çıkan madende önümüzdeki süreçte 400 ile 1000 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Dursunbey’e bağlı Delice bölgesinde Eti Gümüş A.Ş. tarafından işletilecek olan madenden altın çıkarılacak. Sondaj çalışmalarının devam ettiği madende ilk sondaj sonuçlarına göre değerler yüksek seviyelerde çıktı. Jeoloji Mühendisi Yusuf Tonbaktepe, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ı ziyaret ederek, kurulum ve değerlendirme aşamasında olan maden ile ilgili bilgi verdi. Burada 14 farklı sondaj çalışmasının sürdürüldüğünü ifade eden Tombaktepe, 1. sondaj sonuçlarının geldiğini ve değerlerin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Değer araştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Tombaktepe, sondaj çalışmalarının ardından kurulum aşamasına geçileceğini belirtti. İlçe merkezinde de bir ofis oluşturacaklarını ifade eden Tombaktepe, iki ya da üç yıl içerisinde Delice bölgesinde bulunan madende 400 ile 1000 kişi arasında bir istihdamın da oluşacağını ifade etti.

Başkan Bahçavan, Dursunbey Belediyesi olarak istihdam yönünden ilçeye katkı sağlayacak olan her firmaya destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Sürecin bir an önce tamamlanması temennisini ileten Başkan Bahçavan, madenlerin Dursunbey için gelecek vaat ettiğini hatırlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku