BALIKESİR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:40

Edremit AK Parti’de görev Duman’ın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde istifa eden ilçe başkanı Metin Örkçü’nün yerine, aynı yönetimde kurulunda görev yapan mali müşavir Hakan Duman atandı.İlçede yapılan temayül yoklamasından sonra 5 aday önceki akşam Ankara’ya çağrıldı....

Edremit AK Parti'de görev Duman'ın
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde istifa eden ilçe başkanı Metin Örkçü’nün yerine, aynı yönetimde kurulunda görev yapan mali müşavir Hakan Duman atandı.

İlçede yapılan temayül yoklamasından sonra 5 aday önceki akşam Ankara’ya çağrıldı. Adaylarla dün akşam saatlerine kadar tek tek görüşen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir tarafından ilçe başkanlığı ve yeni yönetimi kurulunu kurma yetkilendirme belgesini Hakan Duman’a verdi. İl Başkanı Hasan Demiraslan’ında bulunduğu toplantıda, Duman’ın önümüzdeki haftaya kadar yeni yönetim kurulu oluşturması bekleniyor.
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