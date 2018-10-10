BALIKESİR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:18

Edremit Belediyesi’nden fırınlara denetim

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından ilçedeki fırınlara yönelik denetimler arttı.Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçedeki fırınlara yönelik denetimlerini arttırdı. Ekmek ve unlu mamullerin üretimini yapan...

Edremit Belediyesi'nden fırınlara denetim
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Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından ilçedeki fırınlara yönelik denetimler arttı.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçedeki fırınlara yönelik denetimlerini arttırdı. Ekmek ve unlu mamullerin üretimini yapan iş yerleri ekipler tarafından denetlenirken, başta fırınlar olmak üzere imalathanelere yönelik işletmelerde incelemeler yapıldı. Genel temizlik kuralları, alet ve ekipman temizliği, işyerlerinin genel düzeni, kişisel temizlik, depolama ve muhafaza koşulları, üretilen ürünlerin gramajlarına uygun olup olmadığı gibi kriterlerde denetlemeler yapıldı. Denetimlerde birçok işletmenin kurallara uyduğu belirlenirken, eksikleri tespit edilen işletmelere tutanak tutulup eksikleri gidermeleri için uyarıda bulunuldu.
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