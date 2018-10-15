Edremit Eğitim-Bir-Sen’de Muharrem Yenigün güven tazeledi

Balıkesir Edremit Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği ve Şube delege seçimleri Edremit Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Mevcut İlçe Başkanı Muharrem Yenigün başkanlığında tek listeyle gidilen seçimlerde Muharrem Yenigün geçerli 192 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Muharrem Yenigün’ün başkanlığındaki yeni yönetim Ahmet Taş, Hasan Salih Toksöz, Hasan Zorer, Nurullah Demir, Ramazan Yaşar ve Selman Sönmez’den oluştu. 17 Kasım 2018 de yapılacak Şube seçimlerinde oy kullanacak 13 delegenin belirlenmesi amacıyla yapılan ve 19 adayın yarıştığı delege seçiminde de Muharrem Yenigün, Ahmet Taş, Hasan Zorer, Nurullah Demir, Ramazan Yaşar, Selman Sönmez, Adem Karakuş, Ahmet Gün, Hanifi Yaman, Hürrem Tanrıverdi, Nurcan Gündoğanlı, Özcan Öz ve Yüksel Sağlam delege seçildi. Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Muharrem Yenigün “Yapılan seçimler sonucunda ilçe temsilciliği görevine 2. kez bizleri layık gören değerli üyelerimize şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına teşekkür ediyorum. Kardeşlik ortamında geçen ilçe temsilciliği VE şube delege seçimleri üyelerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olsun. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Görev yaptığımız sürede sadece üyelerimizin değil ülkemizin ve ümmetimizin sorunlarını kendimize dert edindik. Yeni dönemde de aynı duyarlılığımız devam edecektir. Güçlüyü haklı değil, haklıyı güçlü kılmak ve sendikal mücadelede her zaman sorumluluk bilinci içinde, yapıcı, uzlaşmacı ve ilkeli olmak temel ilkemiz olacaktır.” dedi.