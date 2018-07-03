BALIKESİR:
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03 Temmuz 2018 Salı 17:43

Edremit gelişiyor, güzelleşiyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar ile sorunlar ortadan kaldırılırken kent estetiği de güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Edremit kavşaklar, yeşil alanlar, bisiklet yolları ile modern bir kent haline getiriliyor.Edremit...

Edremit gelişiyor, güzelleşiyor
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Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar ile sorunlar ortadan kaldırılırken kent estetiği de güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Edremit kavşaklar, yeşil alanlar, bisiklet yolları ile modern bir kent haline getiriliyor.

Edremit Belediyesi tarafından 2018 yılı çalışma programında yer alan yatırımlar sırası ile bir bir hayata geçiriliyor. Kavşak düzenlemeleri, yeni parklar, bisiklet yolları ve yeşil alan düzenlemeleri yapılırken kentin peyzaj ve estetiğini güzelleştiren düzenlemeler de hizmete açılıyor. Edremit ile merkezinde E-87 karayolunun kenarında birinci ve ikinci etabı tamamlanan bisiklet yolu ve yeşil alan düzenlemelerinin üçüncü etabında çalışmalar devam ediyor. Edremit’in gelişen yapısı ile bölgenin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu ifade ederek “Ticaretin, tarımın ve turizmin merkezi olan Edremit’imizi modern ve çağdaş bir kent haline getirebilmek için çalışıyoruz. Yıllardan buyana süregelen sorunları çözüme kavuştururken şehrimizin yeşil dokusunu ve kent estetiğini güzelleştiren projeleri uygulaya koyuyoruz” dedi.
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