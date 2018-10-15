Edremit İtalyan misafirleri ağırladı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nı katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde hazırladığı etkinliklerle bu yıl da kutlamaya devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında İtalya’dan gelen heyet Başkan Saka’yı...

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nı katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde hazırladığı etkinliklerle bu yıl da kutlamaya devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında İtalya’dan gelen heyet Başkan Saka’yı makamında ziyaret etti.

15-17 Ekim 2018 tarihleri arasından kutlanan hafta dolayısıyla Edremit’e gelen İtalya Kültür Bakanlığı temsilcisi Arkeolog Sandra Gattı, Gaeta Belediye Başkan Yardımcısı Angelo Magliozzi, Castro Belediye Başkan Yardımcısı Alberto Antonio Capraro, Aeneas Rotası Derneği Başkanı Mimar Giovanni Cafiero ve beraberlerinde gelen heyet; Belediye Başkanı Kamil Saka ve Başkan Yardımcıları Fatma Özgirgin, Mehmet Ertaş, Tamer Acar tarafından Edremit Belediyesinde ağırlandı.

“Aeneas Kültür Rotası” adına önemli konuların görüşüldüğü ziyarette hafta içi düzenlenecek etkinliklerde belirlenecek ileride atılacak adımlar hakkında da fikir alışverişi yapıldı.