BALIKESİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:43

Edremit parke taşlarla örülüyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından Akçay Mahallesi Bahçelievler ve 53 Evler bölgesinde cadde ve sokaklar parke taş kaplamaları ile yenileniyor.Edremit Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde başlatılan parke taş döşeme...

Edremit parke taşlarla örülüyor
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Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından Akçay Mahallesi Bahçelievler ve 53 Evler bölgesinde cadde ve sokaklar parke taş kaplamaları ile yenileniyor.

Edremit Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde başlatılan parke taş döşeme ve asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Akçay Mahallesi Bahçelievler ve 53 Evler olarak bilinen bölgede BASKİ’nin su şebekesi ve elektrik hatları için kazılan yollar Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından parke taş ile kaplanıyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacak. Çalışmalar sırası ile ilçenin diğer sokaklarında devam edecek. Çalışmaları sık sık yerinde inceleyip ekiplerden bilgi alan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit’in Edremitliler’in en iyi hizmetleri hak ettiğini belirterek, “Modern ve çağdaş bir kent yaratabilme hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamadığı alt ve üst yapısı ile çağdaş ve pırıl pırıl sokaklar yaratabilmek için dört bir koldan hizmete devam ediyoruz” dedi.
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