Edremit TDİOSB yol haritası toplantısı gerçekleştirildi

Balıkesir Edremit’te alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla kuruluş aşamasında olan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİSOB Seracılık-Süs Bitkisi) müteşebbis heyeti değerlendirme toplantısı kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Sırmalı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Ticaret Odası Coşkun Salon, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ziraat Odası Başkan V. Ali Yılmaz Diker, BASKİ Körfez Şube Müdürü Zülfü Beltekin, Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fahrettin Yıldırım, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Tarım Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Edremit TDİOSB kurulması çalışmaları hakkında bilgiler veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Edremit ilçemizde önemli bir yatırım olarak gördüğümüz ve ilçemizde yaklaşık 1000 kişilik istihdam oluşturacak. TDİOSB projemizde önemli bir yol kat ettik. Bu kapsamda projemizin eksiksiz bir şekilde ilerlemesi için müteşebbis kurumlarımızın katılımıyla sık sık değerlendirme toplantıları gerçekleştirmekteyiz. Bugün de yine müteşebbis kurumlarımızın katılımıyla Edremit TDİOSB projemizin hazırlanması aşamasında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin hangi kurumlardan temin edileceği ve OSB’de yer alması düşünülen üreticilerin, tüzel kişilerin belirlenmesi hususları vb. gibi teknik detaylar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah TDİOSB kurulması ile ilgili bütün aşamaları kısa sürede tamamlayarak Edremit’te çok önemli bir yatırım kazandırmış olacağız" dedi.