BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:26

Edremitli öğrenciler geleceği kodluyor

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ile Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Kodla10" İşbirliği Protokolü kapsamında Edremitli öğrencilere kodlama ve robotik eğitimi verildi.Avrupa’da...

Edremitli öğrenciler geleceği kodluyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ile Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Kodla10" İşbirliği Protokolü kapsamında Edremitli öğrencilere kodlama ve robotik eğitimi verildi.

Avrupa’da kutlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “AB Kod Haftası” etkinlikleri nedeniyle BENGİ Projesi kapsamında verilen eğitime, 5. ve 6. sınıflardan 20 kız öğrenci katıldı.

Öğrencilerin problem çözme, analitik düşünme ve bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirilmesi, bilim ve sanayi alanında üreten nesiller yetiştirmeye katkı sağlanması amacıyla düzenlenen Kodlama ve Robotik Eğitimi, Edremit Halk Eğitimi Merkezi’nde Mevlana Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakkı Kurfallı ve Göbelezoğlu Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilgin Karakaş tarafından verildi.

Kodlama Haftası nedeniyle; Halk Eğimi Merkezi’ni ziyaret eden Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, “Yarınları görmek, yarınlarda söz sahibi olmak için millet olarak geleceğimize yön vermek zorundayız. Savaşlara, biyolojik silahlara maruz kalıp yerle bir olan devletler bir çırpıda kendine gelip şuan dünyaya hükmedebiliyorsa bizler de, devlet ve millet olarak yerli ve milli teknolojimizi geliştirmek zorundayız. Çoğu gelişmiş ülkelerin ulaştığı kodlama sistemini çocuklarımıza öğretip geleceğimizi kurtarmak için okullarımızda hızla kodlama eğitimine geçiyoruz. Kodlama haftası nedeniyle ilçemiz okullarındaki 5. ve 6. sınıf öğrencilerine Halk Eğitimi Merkezi’mizde yapılan “kodlama’’ etkinliklerinde, öğrencilerimizin gayretini ve mutluluğunu görünce bizlerde mutlu olduk.’’ dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğrencilere katılım belgelerini verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku