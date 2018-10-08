Edremitli öğrenciler geleceği kodluyor

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ile Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Kodla10" İşbirliği Protokolü kapsamında Edremitli öğrencilere kodlama ve robotik eğitimi verildi.

Avrupa’da kutlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “AB Kod Haftası” etkinlikleri nedeniyle BENGİ Projesi kapsamında verilen eğitime, 5. ve 6. sınıflardan 20 kız öğrenci katıldı.

Öğrencilerin problem çözme, analitik düşünme ve bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirilmesi, bilim ve sanayi alanında üreten nesiller yetiştirmeye katkı sağlanması amacıyla düzenlenen Kodlama ve Robotik Eğitimi, Edremit Halk Eğitimi Merkezi’nde Mevlana Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakkı Kurfallı ve Göbelezoğlu Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilgin Karakaş tarafından verildi.

Kodlama Haftası nedeniyle; Halk Eğimi Merkezi’ni ziyaret eden Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, “Yarınları görmek, yarınlarda söz sahibi olmak için millet olarak geleceğimize yön vermek zorundayız. Savaşlara, biyolojik silahlara maruz kalıp yerle bir olan devletler bir çırpıda kendine gelip şuan dünyaya hükmedebiliyorsa bizler de, devlet ve millet olarak yerli ve milli teknolojimizi geliştirmek zorundayız. Çoğu gelişmiş ülkelerin ulaştığı kodlama sistemini çocuklarımıza öğretip geleceğimizi kurtarmak için okullarımızda hızla kodlama eğitimine geçiyoruz. Kodlama haftası nedeniyle ilçemiz okullarındaki 5. ve 6. sınıf öğrencilerine Halk Eğitimi Merkezi’mizde yapılan “kodlama’’ etkinliklerinde, öğrencilerimizin gayretini ve mutluluğunu görünce bizlerde mutlu olduk.’’ dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğrencilere katılım belgelerini verdi.