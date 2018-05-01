BALIKESİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 13:07

Edremit’te 1 Mayıs kutlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 1 Mayıs düzenlenen yürüyüş ve sonrasında miting ile sona erdi.Baraj caddesinden, Azerbaycan Bulvarı üzerinden, Şehit Hamdi Bey Meydanına yürüyen kutlama korteji 1 Mayıs’ı kutladı. Sendikaların, siyasi...

Edremit'te 1 Mayıs kutlandı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde 1 Mayıs düzenlenen yürüyüş ve sonrasında miting ile sona erdi.

Baraj caddesinden, Azerbaycan Bulvarı üzerinden, Şehit Hamdi Bey Meydanına yürüyen kutlama korteji 1 Mayıs’ı kutladı. Sendikaların, siyasi partilerin ve vatandaşların katılımının gözlendiği kutlama etkinliklerine Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’da belediye işçileri ile birlikte eşlik etti. Yürüyüş sonrasında yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından meydanda konuşmalar yapıldı ve müzik eşliğinde halaylar çekildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen kutlamalar sorunsuz bir şekilde sona erdi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nda Edremit’te işçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Emeği ve alınterini en yüce değer sayan birisi olarak, haklı mücadelelerinde emekçilerimizin sonuna kadar yanındayım."dedi.

1 Mayıs hazırlıkları sırasında tertip komitesinde yer alan ve hayatını kaybeden Sami Taşçı’da kutlamalarda unutulmadı ve anıldı.
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