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22 Temmuz 2018 Pazar 14:37

Edremit’te 75. Yıl Ortaokulu’dan 2 öğrenci bursluluk sınavında Türkiye birincisi oldu

2018 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda Edremit 75. Yıl Ortaokulu 8-D sınıfı öğrencisi Melike Tanrıverdi ve 8-F sınıfı öğrencisi Bilge Ceyda Uzun bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye...

Edremit'te 75. Yıl Ortaokulu'dan 2 öğrenci bursluluk sınavında Türkiye birincisi oldu
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2018 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda Edremit 75. Yıl Ortaokulu 8-D sınıfı öğrencisi Melike Tanrıverdi ve 8-F sınıfı öğrencisi Bilge Ceyda Uzun bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birinciliğini paylaştılar.

Okul Müdürü Muharrem Yenigün, “Edremit körfezinde eğitimde kalitenin adresi olan okulumuz öğrencileri her sene olduğu gibi bu sene de gerek akademik yönden, gerekse sosyal, kültürel ve sportif yarışmalarda büyük başarılar elde ettiler. Açıklanan 2018 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınav sonuçlarına göre iki öğrencimizin başarısı ile gurur duyduk. Bursluluk sınavındaki başarıları bizi ayrıca onurlandırdı. Ayrıca sınava giren 5. sınıf öğrencilerimizden Hikmet Efe Canikli 496, Vedat Talha Balcan 476 Elis Hayat Özcan 467; 6. sınıf öğrencilerimizden Hamza Yunus Kayahan 491, İrem Su Sarı 490 , Sude Naz Genç 468, Semihat Hilal Kuru 465, Meryem Er 464, Elif Naz Yiğit 462, 7. sınıf öğrencilerimizden Yağmur Özçelik 481, Furkan Korkmaz 465, Ege Bilir 463; 8. sınıf öğrencilerimizden Emirhan Tanrıverdi 490, Sümeyra Yaman 489 ve Osman Ali Ünal 483 puan alarak burs almaya hak kazandılar. Öğrencilerimizi yetiştiren ailelerini ve okulumuz öğretmenlerini tebrik ediyor; öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyorum.”
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