Edremit’te ahilik haftası kutlandı

Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla etkinlik düzenledi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program başladı. Programın açılış konuşmasını Edremit Mesleki ve Teknik...

Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program başladı. Programın açılış konuşmasını Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Koç ile Edremit Kahveciler Gazinocular ve Otelciler Meslek Odası Başkanı Mustafa Aydoğan yaptı.

Konuşmaların ardından, Ahilik Haftası ile ilgili bilgilendirilmelerde bulunularak, Ahiliğin tarihçesi hakkında bilgiler aktarıldı. Daha sonra, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Esnaf Sanatkâr’’ adlı şiiri okudu. Öğrenciler tarafından ‘Şed Kuşatma’ canlandırma töreni yapılarak; Ahilik çatısı altında tüm esnafları temsilen, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yemin töreni gerçekleşti. Katılımcılar tarafından çok beğenilen okul müdürlüğünün hazırlamış olduğu, “Ankara’da bir Simitçi” adlı kısa film gösterisi izlendi.

Ahilik haftası ile ilgili Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Afiş ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirilerek dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş takdim etti. Kompozisyon yarışmasında dereceye giren Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden; Esma Mamak birinci, Fatma Arlı ikinci, Yıldız Vural üçüncü oldu. Afiş Yarışmasında dereceye giren öğrencilerden; Edremit Özel Uğur Anadolu Lisesi öğrencisi Burkay Çetinkaya birinci, Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Sevinç ikinci, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Eren Çevik üçüncü oldu.

Katılımcılar, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Minyatür ve Temrin Sergisi’ni gezdikten sonra, Edremit Cumhuriyet Meydan’ında toplanarak, İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu. Atatürk anıtına çelenk koyma merasimi gerçekleştikten sonra, okulun geleneksel aşure ikramıyla program sona erdi.

Edremit Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, esnaf odaları başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.