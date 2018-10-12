BALIKESİR:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:18

Edremit’te hurda araçlar toplama merkezi kuruldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşların hurda araçlarını teslim edebilecekleri yetkili Ömrünü Tamamlamış Araçlar Toplama Merkezi çalışmalarına başladı.Çeşitli nedenler ile araçlarını hurdaya çıkarmak isteyen vatandaşlar şimdiye...

Edremit'te hurda araçlar toplama merkezi kuruldu
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşların hurda araçlarını teslim edebilecekleri yetkili Ömrünü Tamamlamış Araçlar Toplama Merkezi çalışmalarına başladı.

Çeşitli nedenler ile araçlarını hurdaya çıkarmak isteyen vatandaşlar şimdiye kadar hurda araçlarını Balıkesir il merkezindeki toplama merkezlerine teslim etmek zorunda kalıyordu. Yeni açılan bu merkez ile hurda araçlar Edremit’te de toplama merkezine teslim edilebilecek. Vatandaşların çekici ve taşıyıcı masrafını minimuma indiren merkez hakkında bilgi veren Muammer Temiz "Vatandaşlarımız hurda araçlarını işlemleri sonrasında teslim etmek zorunda. Biz bundan sonra Edremit’te bu hizmeti vatandaşlarımızın yakınına getirdik. Daha önceleri bu hurda araçlar Balıkesir’deki merkeze götürülüp teslim edilmek zorunda kalınıyordu. Bu merkez ile bu sorunun önüne geçildi. Vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sağlandı" dedi.
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