Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüsün devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza kırsal kesimde bulunan Çamcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Taner T. (45) idaresindeki 10 CBS 40 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada, araç sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla, ilgili soruşturma sürüyor.
Edremit’te kaza: 3 yaralı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüsün devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza kırsal kesimde bulunan Çamcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Taner T. (45) idaresindeki 10 CBS 40...