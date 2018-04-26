BALIKESİR:
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26 Nisan 2018 Perşembe 15:41

Edremit’te masaj salonuna fuhuş operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı belirtilen mekana polis operasyon düzenledi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne ait ekipler, Gazicelal Mahallesi...

Edremit'te masaj salonuna fuhuş operasyonu
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı belirtilen mekana polis operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne ait ekipler, Gazicelal Mahallesi Sarayburnu Caddesi üzerinde bulunan masaj salonunda fuhuş ve fuhuşa aracılık ve yer temin etme iddiası üzerine ihbarı değerlendiren asayiş büro amirliği, iş yerine operasyon düzenledi.

2 şüpheli 3 müşteki ile çok sayıda bilgi sahibi kişinin ifadesine başvurulmak üzere şüpheliler, Edremit Asayiş Büro Amirliği’ne getirildi. İfadeleri alınan kişiler adliye sevk edildi
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