Edremit’te münazara yarışması final karşılaşması gerçekleşti

Edremit İlçesinde düzenlenen münazara yarışması final karşılaşmaları 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı.

Yarı finale kalan Edremit Anadolu Lisesi, Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi ve Körfez Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımlarıyla münazara final yarışması yapıldı. Yarışmada Türkçeyi doğru ve güzel kullanma, vurgu ve tonlama, fikirleri bütünlük halinde verebilme gibi unsurlara dikkat eden öğrenciler, birbirleriyle kıyasıya yarıştılar.

Münazara yarışmasının galibi Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi oldu. Dereceye giren okul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bin TL hediye çeki ile ödüllendirildi. Öğrencilere ödüllerini Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı takdim etti.

Yarışmanın sona ermesiyle bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Valimiz Ersin Yazıcı himayelerinde başlatılan BENGİ Projesi kapsamında İlçemizde düzenlenen Münazara Yarışması Final karşılaşmalarını tamamlamış bulunmaktayız. İlçemizde BENGİ Projesiyle ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bu tür yarışma ve faaliyetlerle birlikte amacımız öğrencilerimizin özgüvenini yükseltmek, akademik başarılarına katkı sağlamak, toplum içerisinde kendisini ifade edebilme yetisi kazandırmak ve düşüncelerini karşı tarafa aktarırken ikna kabiliyetlerini geliştirebilmektir. Kazanan veya kaybedenin olmadığı tüm öğrencilerimizin özgüvenle ve güzel dilimizi en iyi şekilde kullanarak okullarını temsil ettikleri bu anlamlı yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, onları özveriyle hazırlayan tüm öğretmenlerimize ve bu süreç boyunca gerçekten büyük çaba gösteren jürimize teşekkür ediyor, münazarada birinci olan okulumuzu tebrik ediyorum.’’ dedi.

Yarışmaya; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.