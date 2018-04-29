Edremit’te uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Balıkesir’de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.Polis, uyuşturucu madde ticareti ve kullanıcı konumdaki kişilerle ilgili yapılan çalışmalarda uyuşturucu...

Balıkesir’de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.

Polis, uyuşturucu madde ticareti ve kullanıcı konumdaki kişilerle ilgili yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen F.K. adlı bir kişiyi ticari bir araç içerisinde görülmesi üzerine aracı durdurarak arama yaptı. Kişinin üzerinden 199 adet ecstasy hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen F.K’ya kontrol şartı ile işlem yapıldı.