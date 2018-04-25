Elazığlılar gecede bir araya geldi

Körfez ilçelerinde oturan Elazığlılar, Burhaniye’de düzenlenen gecede bir araya geldi.

İmko Tatil Sitesi Tesisleri’nde 8. kez bir araya gelen Elazığlılar, sanatçı Dursun Şimşek’in türküleri işliğinde coştular. Elazığlıları, İzmir’den, Bursa’dan, Çanakkale’den ve Balıkesir merkezden gelen hemşehrililerime de yalnız bırakmadı. Konuklara çiğ köfte ikramı yapıldı. Gecenin geç saatlerine kadar halay çeken Elazığlılar, organizasyonu yapan Ömer Taşdelen’e teşekkür etti. Ömer Taşdelen, “Bu gün 8.defa bir araya geldik. Gecemize, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir merkezden de katılan arkadaşlarımız var. Bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Vahap Baygeldi ise “Çok güzel bir gece oldu. Allah kısmet ederse dernek kurmak istiyoruz. Gecemize katlan tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.