Engelli vatandaş çoban olmak için devletten destek bekliyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde geçirdiği bir elektrik kazasında iki kolunu birden kaybeden 53 yaşındaki Ramazan Kuş, çoban olmak için devletten destek beklediğini söyledi.Burhaniye ilçesine bağlı kırsal kesimde bulunan Yaylacık Mahallesi’nde...

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde geçirdiği bir elektrik kazasında iki kolunu birden kaybeden 53 yaşındaki Ramazan Kuş, çoban olmak için devletten destek beklediğini söyledi.

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal kesimde bulunan Yaylacık Mahallesi’nde oturan Ramazan Kuş, 1984 yılında elektrik hattı çekilirken meydana gelen kazada iki kolunu birden kaybetti. Kuş, protez koluyla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (TEDAŞ) 15 yıl çalıştıktan sonra malulen emekli oldu. Yüksek okul bitiren kızına iş bulamayan 3 çocuk babası Kuş, yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle bir arkadaşının keçilerine çobanlık yapmaya başladı.

Tarım Bakanlığının yörede çok sayıda vatandaşa hayvan yardımı yaptığını belirten Ramazan Kuş, "Yaylacık köyünde 1984 yılında çektiğimiz kablonun yüksek gerilim hattına değmesi nedeniyle yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Kaza sırasında ben iki kolunu kaybettim. Geçtiğimiz yıllarda keçilerim vardı. Onları bir dolandırıcıya kaptırdım. İki oğlum ve bir kızım var. Kızım yüksek okul bitirdi. Ancak iş bulamıyor. Onun için çalmadığım kapı kalmadı. Şu anda bir arkadaşımın keçilerine çobanlık yapıyorum. Tarım Bakanlığı çiftçilere hayvan yardımı yapıyor. Çevremizde bundan yararlanan çok sayıda insan var. Bana da hayvan yardımı yapılması halinde kendi sürümün çobanı olmak istiyorum. Kızıma da iş istiyorum. Yetkililerden sesimi duymalarını bekliyorum." dedi.