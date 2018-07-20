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20 Temmuz 2018 Cuma 12:44

Erdek Aşk festivali başladı

Bu yıl 2.düzenlenen Erdek Aşk Festivali başladı. Festivalde ünlü şarkıcı Rober Hatemo konser verdi.Erdek Aşk festivali, tatilcilerin tercihi olan Erdek’i hareketlendirdi. Düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından dans gösterileri yapıldı....

Erdek Aşk festivali başladı
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Bu yıl 2.düzenlenen Erdek Aşk Festivali başladı. Festivalde ünlü şarkıcı Rober Hatemo konser verdi.

Erdek Aşk festivali, tatilcilerin tercihi olan Erdek’i hareketlendirdi. Düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından dans gösterileri yapıldı. Gazeteci-Yazar Önder Balıkçı’nın moderatörlüğünde, Türk sinemasının tanınmış oyuncuları Ahmet Mekin, Erol Tezeren ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in konuşmacı olarak katıldıkları “Aşk ve Erdek” konulu söyleşi gerçekleşti.

Erdek’te Rober Hatemo konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. “2. Erdek Zamanı Aşk Festivali" kapsamında Cumhuriyet Meydanında halk konseri verildi. Cumhuriyet Meydanı alanında pop müziğin tanınmış ismi Rober Hatemo, sahne aldı.

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Rober Hatemo, performansıyla beğeni toplarken, sevenleri şarkılarına eşlik etti.
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