Erdek İmam Hatip Lisesi’ne “Ulusal Kalite” ödülü

Balıkesir, Erdek Ahmed Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi tarafından geçen yıl yürütülen “Obezitiye Karşı Bende Varım” isimli proje ödül kazandı. Bengi Projesi kapsamında Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Ahmed Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi tarafından geçen yıl yürütülen “Obeziteye Karşı Bende Varım” projesi Ulusal Ajans Tarafından e-twinning ulusal kalite etiketi ödülüne layık görüldü.

Okulun Beden Eğitimi Salman Koçu tarafından Bengi projesi kapsamında başlatılıp yürütülen proje okulun İngilizce Öğretmeni Sevcan Alkan tarafından e-twinning portalına taşınarak Türkiye ve Yunanistan’ın ortaklaşa düzenlediği uluslararası bir projeye dönüştürülmesinin ardından proje bitiminde ulusal kalite etiketi ile ödüllendirildi.

E-twinning projeleri kapsamında Türkiye’den Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi ile Yunanistan’dan bir okulun ortaklaşa düzenleyip organize ettiği proje; İtalya, Polonya, Yunanistan ve Türkiye’den 6 okulun ortaklığı ile yürütülüp, proje sürecinde farklı ülkelerdeki öğrenciler birbiri ile tanışıp okullarını ve yaşadıkları çevreyi tanıtan sunumlar gerçekleştirdi.

Projeye, İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokuldan 14 liseden 6 öğrenci katıldı. Yıl boyunca devam eden proje kapsamında öğrencilere sürekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde haftanın üç günü spor çalışmalarıyla birlikte yürüyüş yaptılar. Her ayın sonunda öğrenciler toplum sağlığı merkezine götürülerek diyetisyen eşliğinde seminer aldılar ve ölçümleri yapılarak ilerlemeleri kaydedildi. Aileler projeye dahil edilerek okul bünyesinde düzenlenen seminerlerle sürekli bilinçlendirildi. Proje, bu eğitim öğretim yılında İmam Hatip Lisesi öncülüğünde Erdek’teki tüm okullara yayılarak devam etmesi planlanıyor.