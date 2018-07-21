BALIKESİR:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:55

Erdek’de “Aşk Festivali” devam ediyor

Balıkesir’in turistik ilçesi Erdek’te başlayan "2. Erdek Zamanı Festivali"nin” ilk kısmı olan Aşk ve Müzik bölümünün ikinci günü de renkli görüntülere sahne oldu.Bandırma’da özel bir Hastanenin önünden başlayan BANBİS Bisiklet...

Erdek'de 'Aşk Festivali” devam ediyor
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Balıkesir’in turistik ilçesi Erdek’te başlayan "2. Erdek Zamanı Festivali"nin” ilk kısmı olan Aşk ve Müzik bölümünün ikinci günü de renkli görüntülere sahne oldu.

Bandırma’da özel bir Hastanenin önünden başlayan BANBİS Bisiklet Turu sporcuları Erdek’de ilgiyle izlendi. Cumhuriyet alanında, Erdek Belediyesi Minikler Bale Topluluğu’nun dans gösterisi, “Keskin Ayaklar” dans topluluğu tango ve vals gösterisi ve Aşk Festivali dans yarışması büyük ilgi gördü. Gün boyu Cumhuriyet alanında nostaljik film gösterileri gerçekleşirken, aynı akşam, Alaattin Mahallesi, Düşler Parkı’nda da Erdekli çerkezlerin katılımı ile gerçekleştirilen çerkez düğünü beğeni topladı.

"Aşk Festivali"ne Roman dansları da renk katıyor.

Uluslararası Erdek Roman Derneği’ne bağlı dansçılar, ilçenin çeşitli mahalleleri ve turistik bölgelerinde de gösteri yaparak alkış topluyorlar. İlçe turizminin kalbinin attığı "Çuğra" bölgesinde de gösteri yapan Roman dans grubu seyircilerden tam not alarak büyük ilgi gördü.
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