Erdek’te gün batımı dinlendiriyor

Güney Marmara’nın incisi tatil merkezi Erdek’te gün batımını izlemek burada ki tatilcilere bir başka keyif veriyor.Erdek’te gün batımı tatilcilerin nefeslerini kesiyor. Konaklama ücretlerinin uygun olması ve ulaşım kolaylığı nedeniyle...

Güney Marmara’nın incisi tatil merkezi Erdek’te gün batımını izlemek burada ki tatilcilere bir başka keyif veriyor.

Erdek’te gün batımı tatilcilerin nefeslerini kesiyor. Konaklama ücretlerinin uygun olması ve ulaşım kolaylığı nedeniyle özellikle İstanbul, Bursa ve Eskişehirli tatilcilerin tercih ettiği Erdek’te gün boyu denize giren ve kumsal da yazın keyfini çıkaran tatilciler akşam saatlerinde de sahil de günün batımını izleyerek günün finalini yapıyorlar. Haziran ayı başlarında Erdek’te başlayan deniz mevsimi Eylül ayının ortalarına kadar devam ediyor.