BALIKESİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:58

Erdek’te otomobil ağaca çarparak durabildi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir aracın ağaca çarpması sonucunda meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, vatandaşlarda büyük endişeye neden oldu.Balıkesir’in Erdek İlçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde...

Erdek'te otomobil ağaca çarparak durabildi
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir aracın ağaca çarpması sonucunda meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, vatandaşlarda büyük endişeye neden oldu.

Balıkesir’in Erdek İlçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşanan kaza vatandaşların endişe duymasına yol açtı. Seyir halindeki 10 PP 555 plakalı otomobil sürücüsü ilçe stadyumu önünde aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Tek taraflı meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken kullanılamaz hale gelen otomobil tatilini geçirmek için ilçeye gelenler arasında heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Kazaya sebep olan sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat Erdek İlçe Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı.
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