BALIKESİR:
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24 Temmuz 2018 Salı 09:05

Erdek’te sahte para veren kişi yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir kişiye 20 bin lira tutarında sahte para veren kişi, Erdek polisi tarafından yakalandı.

Erdek'te sahte para veren kişi yakalandı
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir kişiye 20 bin lira tutarında sahte para veren kişi, Erdek polisi tarafından yakalandı.

Erdek’in Edincik Mahallesinde jandarma bölgesinde gerçekleşen olayda, E.G. isimli erkeğin, Y.D. isimli kadına sahte 100’lük ve 200’lük banknotlar verdiği öğrenildi. Y.D.’nin şikayeti üzerine Erdek polisinin yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda E.G Adana’da yakaladı. Erdek’te adliyeye çıkarılan E.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, yaz aylarında hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının arttığına işaret ederek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundular.
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